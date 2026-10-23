У Сербії тривають наймасштабніші за багато років антиурядові протести, які переросли у потужну політичну кризу та призвели до призначення дострокових парламентських виборів на неділю, 25 жовтня 2026 року.

За останні кілька днів вони стали наймасовішими в Європі.

Масові багатотисячні протести розпочалися ще після трагедії 1 листопада 2024 року, коли внаслідок обвалу бетонного козирка на вокзалі в місті Нові-Сад загинуло 16 людей. Суспільство звинуватило владу в системній корупції та неякісному ремонті громадських будівель.

Головним рушієм став «Студентський список». Студенти виступили «колективним організатором», залучивши до свого виборчого списку авторитетних професорів, лікарів, юристів та науковців. Очолює об’єднання кардіолог Ілія Срданович.

Протести змусили піти у відставку уряд Мілоша Вучевича в січні 2025 року. Згодом, 27 вересня 2026 року, Александр Вучич достроково склав повноваження президента країни, щоб особисто очолити список правячої коаліції на виборах і спробувати сісти в крісло прем’єр-міністра. Обов’язки президента тимчасово виконує Ана Брнабич.

Напередодні голосування, 21–22 жовтня, колони активістів з усієї країни зійшлися маршем на Белград, де відбувся колосальний фінальний мітинг. Спостерігачі описують атмосферу в країні як «напружену та схожу на референдум» щодо довіри режиму Вучича, який перебуває при владі з 2012 року.

Соціологічні опитування показують мінімальний розрив між фаворитами перегонів. За деякими останніми даними, «Студентський список» набирає 44,5%, тоді як владна SNS здобуває 42,7%.