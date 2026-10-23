Триває атака на «Азот» АТ «ОХК «Уралхім» у місті Березники Пермського краю.

«Азот» – великий хімічний виробничий комплекс, розташований на території близько 140 га, до складу якого входить близько 90 виробничих корпусів.

Виробляє аміак, азотну кислоту, аміачну та калієву селітру, карбамід, нітрит-нітратні солі та іншу хімічну продукцію.

Його сировину використовують підприємства російського військово-промислового комплексу для виробництва вибухівки й порохів (зокрема, Пермський пороховий завод, Солікамський завод «Урал», Алексінський хімічний комбінат тощо).