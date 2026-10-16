Україна вже отримала всі ліцензії на виробництво озброєння, які раніше були обіцяні Францією.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Раніше, у липні, президент Франції Еммануель Макрон за підсумками засідання «Коаліції охочих» у Парижі оголосив, що Франція надасть Україні ліцензії на виробництво зенітних ракет Aster 30, авіаційних бомб AASM Hammer та крилатих ракет SCALP.

Про що саме йдеться, розповів Мілітарний.

Aster 30

Українські сили вже тривалий час успішно застосовують ракети Aster 30 у складі зенітних ракетних комплексів SAMP/T, переданих Францією та Італією.

Зенітна ракета Aster у польоті. Фото: MBDA.

Сучасна модифікація Aster 30 Block 1 здатна знищувати аеродинамічні цілі — літаки, крилаті ракети та безпілотники — на дальності до 120 км і висоті до 25 км.

Окрім цього, комплекс здатний перехоплювати оперативно-тактичні балістичні ракети на відстанях до 30 км.

AASM Hammer

Французькі AASM Hammer є комплектами коригування, які перетворюють звичайні некеровані бомби західного зразка на високоточну зброю.

На відміну від американських JDAM, комплекти Hammer оснащені вбудованим ракетним двигуном, що дає змогу уражати цілі на відстані до 15 км при скиданні з малих висот і до 70 км — із великих.

Носові частини комплектів AASM Hammer з різними системами наведення. Фото: Safran

Наразі існують версії Hammer-250 для 227-кг бомб Mk.82 та Hammer-1000 для 908-кг Mk.84 з різними типами наведення.

SCALP EG

Франко-британська SCALP EG / Storm Shadow є крилатою ракетою класу «повітря — поверхня» довжиною 5,1 метра, масою 1300 кг та з 450-кілограмовою бойовою частиною для ураження захищених стаціонарних об’єктів.

Крилата ракета Storm Shadow / SCALP-EG. Фото: MBDA

Ракету розробляли компанії Matra та British Aerospace з кінця 1990-х років, а з 2003 року вона перебуває на озброєнні Франції та Великої Британії, виробляючись консорціумом MBDA.

Французька версія SCALP EG та британська Storm Shadow є концептуально ідентичними, відрізняючись переважно програмним забезпеченням та специфікою інтеграції з літаками-носіями.