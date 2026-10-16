У Миколаєві запрацював Південний медіа-хаб. Цей майданчик покликаний допомогти краще висвітлювати питання енергоефективності, зеленої відбудови та можливості програм Фонду енергоефективності.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Завдяки хабу журналісти зможуть обмінюватися інформацією та налагоджувати контакти з галузевими експертами й представниками установ, щоб отримувати фахові коментарі та необхідні дані для своїх матеріалів.

Проєкт реалізували за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ). Загалом в Україні вже працюють 4 таких майданчики.

У відкритті медіа-хабу взяв участь перший заступник міського голови Віталій Луков. Він наголосив на важливості ініціатив, які сприяють діалогу між медіа й експертним середовищем та допомагають поширювати фахову інформацію про питання, що стосуються енергетики та відновлення.

За словами Віталія Лукова, однією зі складових, які впливають на енергетичну стійкість, є обізнаність містян про існуючі можливості.

«Важливо, щоб люди розуміли, які можливості існують у сфері енергоефективності, як працюють програми підтримки», – сказав Віталій Луков.

Своєю чергою, керівниця Центру енергоефективності Ольга Гавеля зазначила, що у Миколаєві діє кілька програм підтримки ОСББ, які впроваджують енергоефективні заходи. Одна з найпопулярніших — програма «Револьверний фонд» від асоціації «Енергоефективні міста України». Вона дає змогу об’єднанням залучати безвідсоткові позики на енергоефективні заходи та модернізацію будинків.

Наприкінці 2025 року Миколаїв вніс до фонду 3 млн грн, після чого перші ОСББ почали отримувати безвідсоткові позики.

«За цей час вже 40 ОСББ скористалися можливостями револьверного фонду», – розповіла Ольга Гавеля.

При цьому вона зазначила, що усю детальну інформацію про чинні програми та проєкти з енергоефективності можна дізнатися в Центрі енергоефективності Миколаєва. Його фахівці відкриті до співпраці з представниками медіа та консультування всіх, хто прагне зробити свої будинки енергоефективнішими.

Як повідомляло Інше ТВ, у вересні 2025 року Миколаїв приєднався до міжнародної програми енергоефективної відбудови житла – підписано меморандум з GIZ