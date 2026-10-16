Уряд ухвалив рішення щодо організації навчання під час тривалих повітряних тривог.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає Інше ТВ.

«Громади мають приділити особливу увагу цьому завданню та допомогти закладам освіти адаптувати освітній процес до безпекових викликів. Зокрема, опрацювати можливість використання інших облаштованих укриттів для проведення навчання», — наголосив Очільник Уряду.

За його словами, кожна школа самостійно визначає модель навчання з урахуванням безпекової ситуації, місткості та облаштування укриття. Заняття можуть відбуватися в класах, укриттях або поєднувати очний і дистанційний формати.

Батьки мають заздалегідь знати, як проходитиме навчання, мати можливість планувати свій день, тому розклади повинні бути гнучкими, а формати навчання — прогнозованими.

Прем’єр-міністр підкреслив, що якщо укриття не дозволяє очно провести всі заняття, пріоритет надається предметам математичної, природничої, мовно-літературної, громадянської та історичної освітніх галузей. Інші предмети за потреби можна вивчати дистанційно.

Однак, як зауважив Сергій Корецький, укриття шкіл, які працюють очно, повинні бути придатними для тривалого перебування дітей. Там мають бути навчальні місця, освітлення, резервне живлення, інтернет і належні санітарні умови.

МОН щомісяця відстежуватиме виконання рішення.

«Безпека дітей і педагогів залишається безумовним пріоритетом. Під час повітряної тривоги перебування в укритті обов’язкове», — акцентував Очільник Уряду.

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