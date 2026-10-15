Ілон Маск заявив, що компанія SpaceX не впливає на рішення щодо обмеження роботи системи Starshield.

Про це він написав у соцмережі X у відповідь на допис Михайла Федорова, де він повідомив, що Starlink відновлює зв’язок на швидкостях до 160 км/год та наголосив, що для оборони України тепер критично важливо повністю зняти обмеження швидкості для Starshield.

Маск у відповідь пояснив, що Starshield і Starlink — різні системи з різними власниками.

Він зазначив, що системи Starshield належать уряду США і перебувають під його контролем. Будь-які обмеження швидкості визначають американські військові та президент.

Starlink, за словами Маска, є комерційним сервісом SpaceX. Його можна використовувати лише для цивільних або оборонних цілей, але не для наступальних військових операцій, “бо для комерційної компанії це було б недоречно”.