Російський військовий аеродром «Борисоглєбськ» у Воронезькій області зазнав ракетного удару, після чого на території об’єкта спалахнула масштабна пожежа.

Місцеві жителі повідомили про серію вибухів під час ракетної тривоги, після чого на території авіабази виникло сильне займання.

За неофіційними даними моніторингових каналів та соцмереж, по аеродрому могли завдати удару кількома ракетами, ймовірно «Фламінго».

На аеродромі “Борисоглєбськ” базуються навчальні та бойові літаки (зокрема Су-34, Су-35, Су-30СМ та Як-130), які російські війська використовують для ударів керованими авіабомбами по території України. Також летовище слугує перевалковим пунктом для дозаправляння та поповнення боєкомплекту.

Станом на ранок 15 жовтня точних даних про пошкодження конкретної авіатехніки чи складів немає.