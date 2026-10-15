Високопоставлений представник США заявив, що адміністрація Трампа не має жодного стосунку до згаданих обмежень у роботі Starlink. Однак українські посадовці ставляться до цього з підозрою, пише Axios.

За словами українських офіційних осіб, компанія SpaceX запровадила обмеження у вівторок увечері. Як вони стверджують, система вимикалася, коли швидкість дрона перевищувала 160 км/год. У деяких випадках зв’язок зникав, коли швидкість сягала понад 80 км/год.

Обмеження в роботі Starlink з’явилися через кілька годин після того, як українські військові не отримали завчасного попередження про атаку російськими балістичними ракетами.

Українські посадовці зазначили, що протягом останніх кількох років США надавали такі попередження в межах обміну розвідувальною інформацією між країнами.

Представники США пояснюють ситуацію технічним збоєм у системі, тоді як українська сторона підозрює, що це був «попереджувальний постріл» з боку адміністрації Трампа.

«Сьогодні ми зазнали масованих [російських] атак, і, на жаль, виникли труднощі… зі Starlink, з розвідувальною інформацією та іншими несподіванками», — заявив Зеленський на початку зустрічі в Лондоні з британським прем’єр-міністром Енді Бернемом. «Ми розраховуємо на партнерство зі США, але хочемо бути відвертими й чіткими, залишаючись сильним партнером».

Міністерство оборони України повідомило, що SpaceX продовжує обмежувати швидкість роботи Starlink до 160 км/год — це значно вище, ніж було раніше, але все ще значно нижче за звичайні показники швидкості.

У міністерстві зазначили, що продовжують спілкуватися «з партнерами та компанією SpaceX щодо забезпечення стабільних умов надання послуг і запобігання раптовим обмеженням».

«Ситуація краща, ніж була сьогодні вранці, але 160 км/год недостатньо для перехоплення» деяких російських реактивних безпілотників, — додав український посадовець.

Українські офіційні особи вважають, що обмеження були запроваджені компанією SpaceX навмисно — щоб змусити Україну погодитися на вимогу Трампа не завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський написав Маску в соцмережі X у середу: «Гей, друже, ти знову граєш у політику за допомогою своїх продуктів? Ми, твої європейські клієнти, пильно стежимо за тобою».

Україна використовує дві супутникові системи

Одна з них — Starlink від SpaceX; вона застосовується для забезпечення зв’язку, потреб сухопутних військ, логістики та роботи оборонних дронів — тих, що збивають ворожі безпілотники.

Інша — Starshield; вона контролюється урядом США і використовується для наступальних військових цілей.

За інформацією української сторони, обмеження торкнулися обох систем.

У своєму дописі в X Маск прямо не згадав про обмеження швидкості Starlink, проте опосередковано вказав на те, хто саме міг бути відповідальним за запроваджені для України обмеження.

«Системи Starshield належать уряду США і контролюються ним. Будь-які обмеження швидкості чи використання визначаються американськими військовими, а зрештою — президентом США», — написав він.

«Starlink, — додав він, — це комерційна послуга, що належить SpaceX і контролюється нею. Використання Starlink обмежене цивільними або оборонними завданнями; система не може застосовуватися для наступальних військових дій, оскільки це було б неприйнятно для комерційної компанії».

Як повідомили два джерела, у середу ключові радники Зеленського обговорили ситуацію зі своїми колегами з Білого дому. Вони запитали, чи було ухвалено рішення про припинення роботи сервісів Starlink і що можна зробити для виправлення ситуації.

Українські посадовці також зверталися з аналогічними запитами до ЦРУ та Пентагону. Джерела повідомили, що чиновники Білого дому повідомили українцям, що вони не контролюють SpaceX.

Одне з джерел повідомило, що адміністрація Трампа звернеться до SpaceX, щоб з’ясувати, що сталося.

