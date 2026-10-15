Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.2026 склали:
особового складу – близько 1 559 230 (+1 880) осіб
танків – 12 414 (+0) од.
бойових броньованих машин – 25 537 (+2) од.
артилерійських систем – 51 233 (+38) од.
РСЗВ – 2 216 (+4) од.
засоби ППО – 1 707 (+3) од.
літаків – 443 (+0) од.
гелікоптерів – 356 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 2 955 (+4) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 564 897 (+1 308) од.
крилаті ракети – 5 130 (+4) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 163 324 (+535) од.
спеціальна техніка – 4 830 (+2) од.
Дані уточнюються.