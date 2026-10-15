Адміністрація Трампа розглядає можливість послаблення санкцій проти суден так званого «тіньового флоту», які перевозили нафту та нафтопродукти з таких країн, як Росія, Іран і Венесуела. Як повідомив у середу американський посадовець, мета цього кроку — знизити рекордно високі світові ставки на морські перевезення.

Про це повідомляє Reuters.

Ці обговорення відбуваються невдовзі після того, як президент Дональд Трамп тимчасово скасував санкції щодо російського дизельного пального. Це рішення викликало шквал критики з боку президента України Володимира Зеленського, європейських країн, а також деяких однопартійців Трампа — республіканців у Сенаті США.

І Володимир Зеленський, і американські сенатори назвали цей крок подарунком президенту Росії Володимиру Путіну, який забезпечить Росію коштами для подальшого фінансування війни в Україні.

За словами американського посадовця, нові переговори зосереджені на тому, щоб дозволити транспортування «легальної нафти» на суднах, які раніше потрапили під санкції. Йдеться про сиру нафту або нафтопродукти, на які не поширюються санкції Вашингтона (на відміну від російської чи іранської нафти, що перебувають під обмежувальними заходами).

Мета полягає в тому, щоб збільшити обсяги вивезення сирої нафти та нафтопродуктів із регіону Перської затоки, зазначив посадовець.

Міністр енергетики США Кріс Райт у відеозверненні до учасників Всесвітнього нафтового конгресу в Ер-Ріяді (що проходив цього тижня) заявив, що адміністрація обговорює послаблення санкцій проти суден «тіньового флоту». За даними дослідницької групи Energy Aspects, це робиться для зниження рекордних ставок на фрахт, через які, своєю чергою, впав попит на американську сиру нафту.



Як пояснив посадовець, компанії, які бажають скористатися послугами суден, що перебувають під санкціями, повинні будуть подати відповідний запит до Міністерства фінансів США.

У Міністерстві енергетики заявили, що будь-які заходи щодо послаблення санкцій проти «тіньового флоту» не допоможуть Росії транспортувати її нафту чи нафтопродукти. У Міністерстві фінансів, своєю чергою, переадресували запитання до Міністерства енергетики. Сили ЄС під керівництвом Італії здійснили огляд танкера з російського «тіньового флоту», що перебуває під санкціями, у Середземному морі.

Однак прагнення Трампа прискорити постачання російського дизельного пального на світові ринки може чинити тиск на відповідні відомства, щоб ті дозволили перевезення вантажів цими суднами.

Високі ціни на нафту та пальне становлять ризик для Трампа напередодні проміжних виборів 3 листопада, на яких республіканці сподіваються зберегти контроль над обома палатами Конгресу. Він скасував санкції щодо російського дизельного пального до 7 квітня.



РЕКОРДНІ ПОКАЗНИКИ

Ставки фрахту танкерів злетіли до рекордних значень, оскільки війни в Ірані та Україні спровокували інфляцію, а американська сира нафта стала недоступною для нафтопереробних заводів в Азії, змушуючи їх шукати альтернативні джерела на Близькому Сході та в Латинській Америці.

У повідомленні для клієнтів аналітична компанія Energy Aspects зазначила, що послаблення санкцій проти «тіньового флоту» не матиме суттєвого впливу на ставки фрахту, але може сприяти збільшенню обсягів перевезень нафти на Близькому Сході.

Скасування санкцій щодо танкерів — які здебільшого є старими й неналежно обслуговуваними — «навряд чи миттєво суттєво збільшить пропускну здатність основного (легального) танкерного флоту, особливо з огляду на те, що більшість танкерів, які потрапили під санкції через зв’язки з Росією чи Венесуелою, активно здійснювали перевезення протягом останніх трьох місяців», — йдеться в повідомленні.

Послаблення обмежень «може зробити доступною невелику кількість додаткових танкерів для виконання човникових рейсів, зокрема в районі Ормузької протоки» — водного шляху між Іраном та Оманом.

За словами джерел у морській галузі, скасування цих заходів навряд чи призведе до значного зниження ставок фрахту, оскільки страховики суден все одно залишатимуться зобов’язаними дотримуватися норм ЄС та Великої Британії.