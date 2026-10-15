Ворожі атаки на Миколаївські область за минулу добу, станом на 07:00 15 жовтня:

Учора ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed» та «Гербера».

У м. Новий Буг Новобузької громади Баштанського району на території аграрного підприємства пошкоджено порожні складські приміщення, сільськогосподарську техніку та легковий автомобіль. Постраждалих немає.

У с. Піщаний Брід Степівської громади Миколаївського району пошкоджено дах господарської споруди. Постраждалих немає.

У м. Вознесенськ Вознесенського району пошкоджено господарську будівлю, а в с. Кузнецове Доманівської громади – дах приватного будинку. Постраждалих немає.