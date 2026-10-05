Роботизовані турелі, які Україна використовує для протидії російським безпілотникам, вже успішно збивають реактивні БпЛА, зокрема російські «Герань-5». Для наведення системи використовують машинний зір і штучний інтелект.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Суспільне.

Ігнат повідомив, що вже є перші збиття реактивних дронів із роботизованих турелей, які зараз ставлять, зокрема, і на мостах.

«Є вже збиття навіть реактивних БпЛА, навіть “Герань-5” з тих самих турелей», — сказав речник Повітряних сил.

Він пояснив, що такі установки використовують машинний зір та елементи штучного інтелекту. Це дає змогу автоматизувати виявлення та супровід цілі й зменшити вплив людського фактора. Водночас радіус дії таких систем залишається відносно невеликим, оскільки безпосередньо для ураження безпілотника використовується кулемет.

Ігнат також зазначив, що останніми днями Росія значно збільшила використання реактивних дронів. Зокрема, 1 жовтня Повітряні сили повідомляли, що протягом дня РФ атакувала Україну 97 ударними БпЛА, 66 із яких були реактивними. Сили протиповітряної оборони тоді збили або подавили 78 безпілотників, серед них 55 реактивних.