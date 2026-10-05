За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора у Києві затримали чоловіка, який видавав себе за працівника НАБУ та під приводом допомоги з податковими перевірками отримав від підприємця 280 тис. доларів США.

Слідство встановило, що чоловік дізнався про податкові перевірки щодо підприємця та його дружини, які є ФОПами. Представляючись працівником НАБУ, хоча насправді ним не був, він заявляв про зв’язки з посадовцями ДПС, НАБУ, БЕБ та судових органів і обіцяв допомогти з перевірками.

Упродовж вересня 2025 – березня 2026 року підозрюваний отримав від підприємця 280 тис. доларів. Згодом він вимагав ще 200 тис. доларів нібито для остаточного вирішення питання. Під час отримання цих коштів 25 вересня його затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Під час трьох невідкладних обшуків у Києві та Харкові за місцем проживання підозрюваного та в його автомобілі вилучили гроші, мобільні телефони та інші речові докази.