Як повідомили в управлінні контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Миколаївській області, у січні – вересні 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 34,3 млн грн плати за ліцензії на виробництво: спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнової сировини, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, плати за ліцензії на право оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 5,4 млн грн, або на 18,8 відсотка.

Слід зазначити, що за 9 місяців 2026 року платникам регіону видано 1841 ліцензію на право оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним, з них:

1456 – на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах;

342 – на право зберігання пального;

31 – на право роздрібної торгівлі пальним;

11 – на право оптової торгівлі пальним;

1 – на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах.

Разом з цим, за порушення податкового законодавства анульовано 1711 ліцензій на право оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним.

Нагадуємо, що суб’єкти господарювання усіх форм власності мають право на оптову, роздрібну торгівлю алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним за наявності у них відповідних ліцензій. Плата за ліцензії здійснюється щоквартально, рівними частинами, і зараховується до місцевих бюджетів.