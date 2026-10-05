Євро впав до найнижчого рівня з травня 2025 року, оскільки посилилося занепокоєння інвесторів політичними та фіскальними ризиками в Європі, про це повідомляє Financial Times, передає ЛБ.

Під час торгів в Азії європейська валюта подешевшала максимум на 0,8% – до $1,1161. Повідомлення про підготовку представниками іспанського уряду дострокових виборів посилили занепокоєння, пов’язані з французьким ринком облігацій.

Під час ранкових торгів у Лондоні євро ослаб на 0,6 відсотка відносно долара, залишившись трохи нижче 1,12 долара. З початку місяця він впав на 1,2 відсотка, а цього року знизився майже на 5 відсотків відносно валюти США.

За словами трейдерів, азійські фонди, що здійснюють короткострокові операції, продавали євро за долари на спотовому ринку. Це підштовхнуло курс до рівнів, які спровокували додаткові продажі, пов’язані з опціонними угодами.

Трейдери уважно стежать за будь-якими ознаками поглиблення кризи на європейському ринку державних облігацій, яка може призвести до ослаблення євро, як це вже відбувалося приблизно півтора десятиліття тому. Значний борговий тягар таких великих країн єврозони, як Франція, Італія та Бельгія, є особливою вразливістю в умовах зростання вартості запозичень.

У понеділок ф’ючерси на французькі держоблігації знизилися, тоді як аналогічні німецькі ф’ючерси дещо зросли.

Інвестори дедалі більше занепокоєні політичною ситуацією у Франції. Опозиційні партії не демонструють особливого бажання досягати компромісу з адміністрацією президента Еммануеля Макрона, термін повноважень якої добігає кінця.

У понеділок євро третю торгову сесію поспіль дешевшав щодо швейцарського франка, втративши близько 0,4%. Щодо фунта стерлінгів євро подешевшав на 0,3%, наблизившись до найнижчого рівня цього року. Щодо японської єни він впав на 0,6%, до найнижчого рівня з 2025 року.

Додатковий тиск на євро чинить зміцнення долара, якому сприяють очікування, що Федеральній резервній системі США доведеться ще тричі підвищити процентні ставки до липня, щоб стримати інфляцію.