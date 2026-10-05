Про плани промити міську водопровідну мережу повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, минулого тижні в.о. голови ОВА Георгій Решетніков заявив, що миколаївцям рано пити воду з кранів – з очисних виходить чиста, до них доходить брудна. Вирішили хлорувати (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні цю тему продовжив Сєнкевич.

– Є результати досліджень якості води, які проводили різні лабораторії. Вода після очисних споруд відповідає показникам питної якості. Але під час проходження міськими мережами її якість у частині проб погіршується. Тепер наше завдання очистити самі мережі. Після тривалого використання води з підвищеним вмістом солей їм потрібне додаткове промивання.

Тому за рішенням обласної комісії ТЕБ і НС плануємо провести промивання мереж із хлоруванням та гіперхлоруванням. Орієнтовно роботи триватимуть три місяці.

Попередня дата початку – 2 листопада. Сьогодні на апаратній нараді окремо обговорили це питання з директором «Миколаївводоканалу». Підприємство готує додаткову закупівлю хлору, тому остаточну дату повідомимо окремо.

Важливий момент: під час промивання воду з крана не можна буде використовувати для пиття та приготування їжі.

Ми завчасно повідомимо, коли почнуться роботи і як вони проходитимуть.

Це необхідна робота, щоб після всього, що пережила наша система водопостачання, вода належної якості доходила до кожного будинку.