Росія відновила та модернізувала секретну програму часів Холодної війни під назвою «Периметр» (у країнах НАТО відому як «Dead Hand» або «Мертва рука»), передає РЕДПОСТ.

Її мета — гарантувати завдання нищівного ядерного удару у відповідь по Заходу навіть у випадку повного знищення російського керівництва. Про це йдеться у спільному розслідуванні видання The Sunday Times, данської медіагрупи Danwatch та центру Dossier Center, які отримали доступ до перших фотографій об’єкта, даних супутників та мільйонів сторінок секретних будівельних контрактів.

Фортеця в гранітній горі: що таке «Об’єкт 1335»?

У віддаленому селищі Китлим Свердловської області, серед важкопрохідних уральських лісів, розташований вхід до одного з найтаємніших військових об’єктів РФ — «Об’єкту 1335». Вхід до тунелів, висічених у гранітному масиві гори Косьвинський Камінь, цілодобово охороняється військовими з кулеметними вишками.

За даними розслідувачів, саме тут розташований гігантський підземний командний центр Ракетних військ стратегічного призначення (РВСН), здатний витримати пряме влучання американських бетонобійних авіабомб.

«”Периметр” — це насамперед система зв’язку, — пояснює Павел Подвіг, експерт ООН з ядерного роззброєння та керівник проєкту “Ядерні сили Росії”. — Якщо по вас завдали удару, вам потрібно бути впевненими, що наказ про помсту буде передано в будь-якому випадку».

Як працює система Судного дня?

Якщо по території Росії буде завдано ядерного удару і вище військово-політичне керівництво країни загине або втратить зв’язок, у дію вступають резервні канали «Об’єкту 1335». Командний центр у горі випромінює спеціальні довгохвильові радіосигнали на командні ракети, що перебувають у повній готовності. Після запуску ці ракети під час польоту транслюють закодований сигнал до всіх вцілілих пускових шахт та мобільних комплексів по всій країні, даючи команду на масований запуск ядерних ракет.

Трільйони рублів та сотні тисяч квадратних метрів під землею

Аналіз понад 2,5 мільйона державних документів та тендерів, які розслідувачі збирали з початку 2024 року, свідчить про те, що будівництво нового бункерного комплексу коштувало сотні мільйонів фунтів стерлінгів.

Деталі будівництва вражають.

Для об’єкта закуплено близько 20 000 тонн сталі (що дорівнює вазі трьох Ейфелевих веж) та бетон, якого вистачило б на зведення 150 000 кв. м площі.

Документи згадують щонайменше 24 підземні камери, з’єднані тунелями. Пряма відстань між головним та аварійним виходами з комплексу становить понад 2,5 кілометри.

Закуповувалася важка бурильна техніка, вентиляційні та кондиціонувальні системи із захистом від сейсмічних ударів, а також фільтраційні установки, здатні очищати повітря від радіаційного, хімічного та біологічного ураження.

Найінтенсивніша фаза будівництва припала на 2020–2021 роки. Лише за один 2020 рік для об’єкта було придбано 361 км кабелю, понад 5,4 тисячі світильників, 30 трансформаторів та 160 систем вентиляції.

Виявлені документи та супутникові знімки підтверджують, що російська система ядерного удару у відповідь наразі не просто відновлена після занепаду 1990-х років, а перебуває у стані повної бойової готовності.

Як свідчить розслідування масштабні будівельні роботи під горою Косьвинський Камінь (Свердловська область) — це не лише підготовка до апокаліпсису, а й продуманий акт ядерного залякування.

Ядерне стримування чи параноя Кремля?

На думку багатьох військових аналітиків, публікація державних тендерів на закупівлю будівельної техніки та прозорі сліди робіт на супутникових знімках були зроблені Кремлем навмисно. Це був чіткий сигнал розвідкам США та НАТО: Росія готується до будь-якого сценарію.

Перший офіційний натяк на це дав сам Володимир Путін ще у листопаді 2020 року під час наради з військовим командуванням:

«Ми розуміємо, що від виживаності цих систем та їхньої здатності продовжувати роботу в бойових умовах залежить дуже багато, — заявив тоді Путін. — Мені доповіли, що створення абсолютно захищеного пункту управління стратегічними ядерними силами добігає кінця і він матиме надзвичайно високий запас міцності».

За словами експертів, страхи Путіна посилилися на тлі розробки США високоточних протибункерних бомб (Bunker Busters), здатних пробивати товщу скель та бетону.

«Росіяни захищають цей об’єкт від будь-якого типу атак, — зазначає Том Росет, експерт із російської політики безпеки з Норвезького військового коледжу. — Щоб захистити “Об’єкт 1335”, їм доводиться рити ще глибше та ще більше укріплювати конструкції. Це відбувається на тлі загострення геополітичної ситуації, де РФ позиціонує себе у стані прямого конфлікту із Заходом».

Як облаштований підземний «Об’єкт 1335»

Завдяки витокам у російських соцмережах та фотографіям військовослужбовців новоствореної військової частини №20003, журналістам вдалося отримати унікальні кадри та описи бази.

Підземне місто та автобуси: Колишні військові, які проходили службу на об’єкті, розповідають, що підземна мережа тунелів є настільки гігантською, що всередині гори між різними секторами курсують пасажирські автобуси для перевезення персоналу.

Розміри тунелів: Згідно з технічною документацією, перетин тунелів становить від 20 до 60 кв. метрів, а їхня висота та ширина сягають від 4 до 10 метрів.

Охорона: Вхід до головного тунелю в скелі обладнаний масивними воротами та цілодобово охороняється з бетонного доту із оливково-зеленою кулеметною вежею.

Побут гарнізону та повна ізоляція

Колись віддалений пост для строковиків перетворився на сучасне військове містечко стратегічного значення. На території в/ч 20003 постійно проводяться навчання з протирадіаційного захисту, паради та бойові тренування.

На об’єкті діє суворий режим секретності – використання смартфонів та фотокамер суворо обмежене. Втім, на інтер’єрних фото з казарм, що потрапили в мережу, видно, що стіни житлових блоків прикрашені агітаційними плакатами із зображенням запусків міжконтинентальних балістичних ракет та випробувань ядерної зброї.