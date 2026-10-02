Понад рік пройшов від першого анонсу балістичної ракети FP-7 від Fire Point, й ось ми дочекались першого бойового застосування української балістичної ракети по рашистах, тож про те, що відомо, пише Defence Express.

Володимир Зеленський оголосив про довгоочікуване перше бойове застосування балістичної ракети FP-7 від компанії Fire Point, а також опублікував відео цього запуску, який ймовірно міг статись в ніч з 30 вересня на 1 листопада.

Вперше про розробку балістичної ракети FP-7 у Fire Point оголосили 4 вересня 2025 року, тобто з того моменту пройшло трохи менше одного року та одного місяця. Якщо ж рахувати від першого випробування FP-7, яке відбулось 27 лютого, то пройшло всього 7 місяців.

Ukrainian tactical ballistic missile. FP-7. First combat use. Thank you for the result. Next up: production. Glory to Ukraine! pic.twitter.com/IxdjVg51c1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 1, 2026

Й насправді це дуже стислі строки як для розробки такого типу озброєння, яке зазвичай займає роки, а не місяці як у випадку із FP-7. Хоча наразі й невідомо наскільки FP-7 була довершена та готова до початку бойового застосування.

Результат першого бойового застосування FP-7 наразі невідомий, як і те, що саме стало ціллю для першого пуску української балістичної ракети. Тому станом на зараз неможливо точно сказати, чи було це перше застосування вдалим.

Перший випробувальний запуск FP-7 у лютому 2026 року. Фото – Fire Point

Нагадаємо, що для FP-7 раніше декларувались наступні характеристики: максимальна дальність застосування до 200 км, маса бойової частини 150 кілограмів, максимальна швидкість до 1500 м/с (5400 км/год), висота польоту до 65 кілометрів, загальний час польоту до 250 секунд, а заявлене відхилення від точки прицілювання – 14 метрів.

За основу для розробки балістичної ракети FP-7 була взята конструкція зенітної ракети 48Н6 від російського С-400 , але з використаннями інших, легших матеріалів.

Макети FP-7 та FP-9 під час DALO Industry Days 2026. Фото – x/@iraterekh

Щодо “старшого брата” FP-7 – FP-9 із дальністю до 855 кілометрів, бойовою частиною масою до 800 кілограмів, а також швидкістю до 2200 м/с (7920 км/год), то наразі про неї новин немає, лише зазначається лише що вперше вона має полетіти наприкінці осені цього року. І летітиме вона одразу по рашистах.

Розмовляючи про балістичну ракету FP-7, варто пригадати й про зенітну ракету створену на її базі FP-7.x, про яку нещодавно з’явились нові подробиці, щодо того як вона буде наводитись на “Искандер-М” та іншу російську балістику.