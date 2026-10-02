Як повідомили у Генштабі, у ніч на 2 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка» у Волгограді Волгоградської області рф. Зафіксовано вибухи та пожежу на території об’єкта.

Довідково. «Лукойл-Волгограднефтепереработка» – один із найбільших нафтопереробних заводів російської федерації. Потужність переробки становить близько 15 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіапальне. Задіяне у забезпеченні потреб збройних сил рф.

Також, у районі н.п. Просвєт Самарської області рф уражено лінійно-виробничу диспетчерську станцію «Самара». Зафіксовано пожежу на території об’єкта.

Довідково. ЛВДС «Самара» – виробнича станція, великий вузол приймання, зберігання та змішування нафти. До станції нафта надходить магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів рф. На об’єкті здійснюється змішування високо- та низькосірчаної нафти з різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals, на який припадає до 50% від загального обсягу нафтового експорту рф. Підприємство задіяне у забезпеченні потреб збройних сил рф.

Ураження таких об’єктів є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації.

Результати ураження уточнюються.

Робота по ключових військових та інфраструктурних цілях російського агресора триває.