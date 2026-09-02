Окрім відомої ціни антибалістичних ракет PAC-3 MSE у 4-5 млн доларів за одиницю, треба враховувати, що це ціна для армії США, а не експорт – вони дещо інші.

Україна направила запит до Європейської комісії на витрату частини коштів з кредиту у розмірі 90 млрд євро на озброєння, що буде вироблятися у межах Євросоюзу та Європейської економічної зони.

Запит охоплює 2 млрд євро, які Київ просить дозволити спрямувати на закупівлю зенітних ракет до Patriot. Ще 4 млрд євро, що залишилися з частини коштів позики, яку можливо було використати на закупівлю озброєння, будуть спрямовані на закупівлю озброєння виробництва країн ЄС та України. Про це з опорою на власні джерела повідомляє “Суспільне“.

Водночас Defense Express зазначає, що оголошена сума цілком дозволяє знайти відповідь на питання – скільки саме ракет до Patriot Україна може закупити за ці 2 млрд євро.

Орієнтовна та найбільш згадувана ціна антибалістичних ракет PAC-3 MSE – 4–5 млн доларів, залежно від умов закупівлі та обсягу додаткових послуг у межах комплексного контракту. Але ця ціна для армії США. Наприклад, у вересні 2025 року Пентагон зробив замовлення на 1970 одиниць PAC-3 MSE за 9,8 млрд доларів (по 4,97 млн доларів за одну ракету).

Водночас для європейських партнерів експортна вартість PAC-3 MSE може бути вищою. Зокрема показовим є замовлення, яке зробила Німеччина наприкінці 2024 року, коли 120 PAC-3 MSE були оцінені у 763,5 млн євро, тобто по 6,36 млн євро (або 6,61 млн доларів за тодішнім курсом) за одну ракету.

Також варто додати, що для інших регіонів ціна може бути ще більшою. Наприклад, у лютому 2026 року уряд США надав дозвіл Саудівській Аравії на закупівлю 730 PAC-3 MSE на загальну граничну вартість до 9 млрд доларів – по 12,3 млн доларів за одну. Але це не була фінальна вартість контракту, фінальні деталі якого не оголошувались.

Таким чином 2 млрд євро (близько 2,32 млрд доларів) може вистачити на приблизно 460-580 ракет PAC-3 MSE, якщо Вашингтон дасть згоду на їх продаж за ціною, як для власного міністерства оборони. Близько 315 одиниць, якщо будуть використані ціни як для країн ЄС. Або лише близько 190, якщо буде використано ціну з дозволу для Саудівської Аравії.

Водночас ключовою для України є не стільки ціна, скільки можливість отримати ці ракети, бо навіть 315 одиниць – це приблизно половина річного виробництва ракет PAC-3 MSE.