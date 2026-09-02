Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що командир ХАМАС, захоплений раніше сьогодні в місті Газа, був керівником апарату внутрішньої безпеки терористичної групи. Раніше його називали Муейн аль-Арабід.

Про це пише The Times of Israel

«Я висловлюю подяку Шин Бет та Армії оборони Ізраїлю, які в ході сміливої ​​операції сьогодні заарештували керівника апарату внутрішньої безпеки ХАМАС поблизу його будинку в Газі», – йдеться у заяві Нетаньяху.

Муїна аль-Арабіда затримали під час операції в місті Газа. Його взяли живим через цінну інформацію, якою він може володіти, зокрема про лідерів ХАМАС, заручників та спроби угруповання відновити озброєння.

Спецпризначенці «Шин-Бет» ліквідували його охоронців і доставили аль-Арабіда до Ізраїлю для допиту. Під час операції ВПС завдали ударів по військових цілях. Серед ізраїльських військових постраждалих немає.