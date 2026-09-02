Кирило Буданов підтримав рішення президента Зеленського, яке вже наробило стільки галасу в РФ і не тільки.

-Кремль свідомо обрав шлях ескалації, перетворивши 1 вересня на черговий день терору проти українських дітей та цивільної інфраструктури. Керуючись правом на самооборону, Україна дасть жорстку та пропорційну відповідь. Повністю підтримую рішення Президента та Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського.

Російське небо більше не є безпечним. Це нова реальність, про яку ми офіційно попереджаємо міжнародні авіакомпанії, страховиків та партнерів. Наші далекобійні засоби системно відпрацьовуватимуть по військових цілях на території ворога.

Ми поважаємо дипломатичні зусилля партнерів і готові забезпечувати точкові паузи виключно для реальних кроків до завершення війни. Але доки триває агресія, українські дрони й ракети господарюватимуть у російському небі, – написав Буданов.

Зазначимо, що заява Зеленського наробила багато галасу в РФ, Путіна цитувати не будемо, бо це була чергова маячня про він уже всіх “побєділ”, а от Собчак процитуємо.

Від себе запитаємо: Та коли вже?! Досить анонсів, хочемо бачити!