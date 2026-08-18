Підрозділи Сил оборони України використовують вже понад 70 зразків різноматіних систем на базі технологій штучного інтелекту та машинного зору для ураження ворожих цілей.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Інше ТВ.

Нині в Україні більш ніж 200 компаній займаються виробництвом AI-дронів. А на державному маркетплейсі оборонних технологій Brave1 Market захисникам доступні 46 розробок у галузі ШІ, зокрема, модулів розпізнавання цілей, оптичної стабілізації та автоматичного донаведення.

Міністерство оборони України ставить перед собою ціль, щоб 100% дронів на фронті мали машинний зір і ШІ.

Штучний інтелект і компʼютерний зір підвищують ефективність дронів

Впровадження цих технологій докорінно змінює принципи застосування безпілотних систем. Нині алгоритмам делегують важливі бойові завдання: від навігації та ідентифікації обʼєктів до автономного ураження цілей. Однак фінальне рішення про вибір цілі та ураження ухвалює людина.

Це відбувається приблизно так:

Навігація без супутникових систем. Алгоритми машинного зору аналізують рельєф місцевості та орієнтири під бортом, зіставляючи їх із завантаженими картами. Це забезпечує точне позиціювання без сигналу GPS як вдень, так і вночі.

Розпізнавання обʼєктів. Нейромережі аналізують візуальну інформацію, виявляючи техніку та живу силу противника.

Ураження цілі. Завдяки компʼютерному зору, коли дрон наближається до цілі, він захоплює ціль і продовжує рух до неї автономно. Це дозволяє уражати обʼєкти навіть під час втрати звʼязку з оператором через активну роботу ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Таким чином ШІ бере участь у всьому ланцюгу ураження (або kill chain, послідовність кроків від виявлення цілі до її знищення) – від ідентифікації до ураження і оцінки його ефективності.

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