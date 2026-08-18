У Синельниківському районі на Дніпровщині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми з 16 населених пунктів, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у соцмережах, пише УНН.

Оголосили примусову евакуацію ще з 16 населених пунктів Миколаївської, Петропавлівської та Української громад, що на Синельниківщині. Протягом місяця виїхати звідти слід родинам з дітьми. Вивезти на більш безпечні території батьки, опікуни чи законні представники мають 2177 хлопчиків та дівчат – написав Ганжа.

Як повідомив голова ОВА, з переїздом родинам допомагають Нацполіція та благодійники. “Обирають маршрути, орієнтуючись на безпекову ситуацію. Використовують броньовані авто та бронежилети”, – пояснив він.

“Спершу людей доставляють до транзитних центрів. Далі, якщо це необхідно, допомагають із розселенням”, – повідомив Ганжа.