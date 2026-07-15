Європейські виробники ракет та оборонні групи у вівторок створили новий консорціум для розробки того, що, за їхніми словами, стане першим на континенті перехоплювачем, здатним знищувати балістичні ракети середньої та середньої дальності в космосі.

Про це повідомляє Reuters.

Thales (TCFP.PA), Airbus (AIR.PA), MBDA Deutschland, Safran (SAF.PA) та аерокосмічний стартап Destinus підписали в Парижі лист про наміри щодо створення консорціуму Bliksem EXO, метою якого є розробка суверенної екзоатмосферної ракети-перехоплювача.



Європа наполягає на усуненні критичних прогалин у протиповітряній та протиракетній обороні після вторгнення Росії в Україну на тлі зростаючої стурбованості щодо загроз балістичних ракет.

Ця заява відбулася після запуску в понеділок у Парижі Інтегрованої коаліції з протиракетної оборони, в рамках якої європейські лідери зобов’язалися спільно розробити менш витратну альтернативу американській системі протиповітряної оборони Patriot, оскільки Україна намагається протистояти посиленим російським балістичним ракетним атакам.

У той час як балістичні ракети меншої дальності зазвичай рухаються за траєкторіями, що залишаються в атмосфері або лише ненадовго переходять у ближній космос, ті, що мають більшу дальність, проводять значну частину свого польоту поза атмосферою.



Згідно з листом про наміри, компанії планують підписати обов’язкову консорціальну угоду протягом трьох місяців, розпочати спільну інженерну роботу в серпні та провести випробування екзоатмосферної установки в 2027 році.

Сама угода не зобов’язує сторони фінансувати або закуповувати систему, йдеться у спільній заяві компаній.