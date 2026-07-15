У зв’язку зі звільненням Генерального директора АТ «Українська оборонна промисловість» Германа Сметаніна Наглядова рада Товариства розпочала конкурсний відбір на посаду Генерального директора.

Про це йдеться в офіційній заяві Укроборонпрому.

На період проведення конкурсу Наглядова рада поклала виконання обов’язків Генерального директора Товариства на Сергія Боєва.

Сергій Боєв має значний досвід роботи у сфері оборонної промисловості та державного управління. Обіймав посади заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості та заступника Міністра оборони, де відповідав за розвиток оборонно-промислового комплексу та взаємодію з міжнародними партнерами.

Колектив АТ «Українська оборонна промисловість» щиро дякує Герману Сметаніну за ефективне керівництво, професіоналізм, відданість справі та досягнуті результати. Бажаємо подальших професійних успіхів і реалізації всіх поставлених цілей.

Бажаємо Сергію Боєву успішної роботи на посаді виконуючого обов’язки Генерального директора, виважених рішень, підтримки команди та нових досягнень.

Нагадаємо, Герман Сметанін залишив посаду гендиректора Укоборонпрому