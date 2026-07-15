Дональд Трамп повідомив Конгрес про поновлення «обмежених» воєнних дій проти Ірану. У CENTCOM заявили про поновлення блокади іранських портів.

Іран відповів ударами по американських базах у країнах Перської затоки. У КВІР заявили про безстрокову блокаду Ормузької протоки, а в МЗС Ірану наголосили, що Меморандуму про взаєморозуміння «більше не існує».

Протягом 7 годин США завдавали ударів по іранських військових об’єктах, повідомили 14 липня в Центральному командуванні ЗС США (CENTCOM). Атака стала відповіддю на агресію Ірану проти комерційних суден, які йшли через Ормузьку протоку.

«За минулі 7 днів Іран навмисно обстріляв 7 комерційних кораблів. В результаті близько 12 цивільних моряків загинули, поранені чи зникли безвісти. Іранські військові також завдали серії ударів по країнах затоки. Збройні сили США змусять Іран відповісти за неспровоковану агресію» – заявив командувач CENTCOM адмірал Бред Купер.

У Корпусі вартових Іранської революції (КСІР) заявили про завдання ударів ракетами і дронами по військових базах США. Інформаційні агенції Ірану опублікували відеозаписи з поразкою, як стверджується, американських військових об’єктів у Йорданії, Кувейті та Бахрейні.



“Ці атаки були відповіддю на дії американської армії, яка сьогодні вдень здійснила провокації, націлившись на кілька наших прибережних військових об’єктів”, – передає заяву КВІР іранське агентство Press TV.

У КВІР додали, що поки триває агресія з боку США, «ніякі нафта і газ не експортуватимуться з цього регіону».

У МЗС Ірану заявили про денонсацію Меморандуму про взаєморозуміння.

“Жодна країна не повинна очікувати від Ісламської Республіки Іран розмов про виконання або дотримання зобов’язань Ірану в рамках цього меморандуму” – сказав заступник міністра закордонних справ Ірану Гаріб-Абаді агентству Tasnim.

Трамп заявив, що Ормузу створюється альтернатива

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські удари по Ірану триватимуть доти, доки він особисто не вирішить їх припинити. Водночас він пригрозив значним розширенням військової кампанії, якщо Тегеран не погодиться на переговори.

Про це Трамп заявив в інтерв’ю Fox News.

За словами американського президента, між Вашингтоном і Тегераном уже відбулися контакти, однак США очікують від Ірану готовності до укладення угоди.

Він попередив, що у разі відмови Ірану від переговорів вже наступного тижня США завдадуть ударів по критично важливій інфраструктурі країни.

“Енергетичні об’єкти я залишу наостанок, але зрештою ми завдамо ударів і по них.

Однак сьогодні вночі ми вдаримо по них дуже сильно. Завтра вночі ми вдаримо по них дуже сильно. І наступної ночі теж. А вже наступного тижня для них усе стане справді погано, тому що наступного тижня черга дійде до електростанцій. Наступного тижня — до мостів.

Ми виведемо з ладу всі їхні електростанції. Ми зруйнуємо всі їхні мости, якщо вони не сядуть за стіл переговорів», — заявив президент США.

На запитання, як довго триватиме американська військова операція, Трамп відповів:

«Вона триватиме, доки я не скажу “досить”».

Щодо блокади Ормузької протоки

Про блокаду Ормузу Трамп заявив наступне:

“Протока відкрита для тих, хто хоче нею пройти. Ми не відкриваємо її для Ірану. Це єдина країна, для якої вона закрита. Для Ірану вона закрита в обох напрямках — і на вхід, і на вихід. Але зараз вона відкрита.

За останні кілька місяців сталося багато чого. Будуються трубопроводи. Ми створюємо чудові альтернативи, зокрема в Техасі та на Алясці”.