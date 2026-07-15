Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 15 липня:

Учора ворог атакував область БпЛА типу «Shahed». Внаслідок чого в Первомайському районі пошкоджено вікна складського приміщення на підприємстві. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора ворог завдав ударів, попередньо, РСЗВ «Торнадо-С» з касетною бойовою частиною, по Очаківській громаді. Внаслідок атаки в місті Очакові поранення отримали дев’ятеро людей: п’ятеро чоловіків віком 25, 47, 47, 53 та 74 років, а також четверо жінок віком 65, 73, 74 та 88 років. Шестеро постраждалих були госпіталізовані. Станом на ранок п’ятеро госпіталізованих перебувають у стабільному стані, стан одного чоловіка – вкрай тяжкий. Трьом жінкам медичну допомогу надали на місці. Пошкоджено лікарню, багатоквартирний будинок, 30 приватних будинків, 11 автомобілів, три повітряні лінії електропередачі.

Також учора ворог тричі атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Постраждалих немає.