Збірна Іспанії стала першим фіналістом футбольного ЧС-2026. У півфінальному матчі “Фурія Роха” переграла чинних віце-чемпіонів світу, французів, повідомляє УНН.

В середині першого тайму Люка Дінь сфолив проти Ламіна Ямала у штрафному майданчику: пенальті у ворота збірної Франції реазізував Мікель Оярсабаль – 1:0.

На 58-й хвилині Педро Порро подвоїв перевагу іспанців, обігравшись із Дані Ольмо – 2:0.

Вже у середу визначиться суперник Іспанії по вирішальному матчу ЧС-2026: у другому півфіналі зійдуться команди Англії та Аргентини. Невадаха цього протистояння зіграє проти французів у поєдинку за 3-є місце.