У Франції вигадали, як використовувати покинуті шляхи для того, щоб мешканці навколишніх сіл відмовилися від машин на користь екологічного транспорту. Так звані «ферромобілі» («залізномобілі») зможуть їздити і дорогами, і рейками. На шляхах ними керуватиме штучний інтелект, а на звичайних дорогах водій.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

У Франції не використовують майже 6 тисяч кілометрів залізничних колій, відновлення яких для руху сучасних поїздів нерентабельне. Тепер вони знову допоможуть зв’язати маленькі населені пункти та знизити забруднення повітря від автомобільних вихлопів.

Інженерна компанія SICEF доопрацювала серійний електричний мікроавтобус Peugeot e-Traveller: до його звичайних автомобільних колес додали висувні залізничні. На дорозі їх піднято, а перед виїздом на залізничні колії опускаються на рейки.

“Феоромобілі” розраховані на вісім пасажирів. Вони можуть працювати як за фіксованим розкладом зі скороченим часом очікування, так і за принципом виклику за цілодобовим запитом через смартфон — за аналогією з таксі.

Як повідомляло Інше ТВ, В Україні посилюють контроль за безквитковими пасажирами на залізниці