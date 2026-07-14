Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні Коаліції охочих, що відбулося в Парижі.

Зустріч зібрала представників 40 країн, зокрема до неї приєдналися Молдова та Північна Македонія. Це вже 15-те засідання Коаліції охочих з моменту першої зустрічі в лютому 2025 року, що відбулася також у столиці Франції, інформують в Офісі Президента України.

Глава держави подякував Президентові Франції Емманюелю Макрону за запрошення, зустріч і конкретні важливі результати. Володимир Зеленський відзначив і послідовну позицію Кіра Стармера щодо підтримки нашої країни та важливі рішення в межах Коаліції охочих – це засідання стало для нього останнім на посаді Прем’єр-міністра Великої Британії. Президент України висловив вдячність усім присутнім за увагу до нашої країни і повагу до її людей.

Володимир Зеленський відзначив, що сьогодні в Парижі Україна і низка держав-партнерів дали старт антибалістичній програмі FREYJA. Відбулася установча зустріч Антибалістичної коаліції, на якій зокрема були присутні європейські виробники важливих компонентів для оборонних систем.

«Усі ви бачите, яку загрозу зараз несе балістика. У війні Росії проти України саме удари балістикою стали для Росії останньою ставкою – реально фінальним його засобом затягувати війну. Путін протягом усіх років повномасштабної війни намагається зламати Україну і українців – мотивацію та дух наших людей. Фронт йому це не дозволяє», – зауважив Володимир Зеленський.

Емманюель Макрон звернув увагу, що Україна значною мірою повернула собі ініціативу в цій війні, а для Росії накопичуються труднощі у військовому і економічному напрямах.

Прем’єр-міністр Великої Британії закликав з кожним днем посилювати підтримку України, зокрема протиповітряну оборону, щоб українці надалі могли успішно протистояти російській агресії. Кір Стармер зазначив, що його наступник на чолі британського уряду продовжуватиме цю політику.

«Ми маємо посилити наші власні спроможності виробництва і повинні підтримувати інновації в Україні. Маємо більше тиснути на Росію, просуваючись щодо посилення санкцій», – переконаний він.

За словами Президента Франції, учасники Коаліції охочих визначили кроки, як надалі підтримати Україну та тиснути на Росію. Партнери налаштовані зміцнювати позиції, рухатися до припинення вогню і встановлення миру та більш рішуче підтримувати Україну у довгостроковій перспективі.

Зокрема, Франція надасть ліцензії на виробництво ракет ASTER для систем ППО SAMP/T, крилатих ракет SCALP.

В Парижі сьогодні приділили увагу тим речам, які можуть допомогти захистити життя вже зараз. Президент України відзначив готовність Франції вже цьогоріч надати додаткові системи ППО і ракети до них.

Емманюель Макрон відзначив також рішення Президента США Дональда Трампа надати Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot.

Крім того, потрібно вже зараз готуватися до зими.

«Ми сьогодні обговорили, що потрібно, щоб підготувати енергетику – дуже розраховуємо на підтримку партнерів. Сьогодні усі учасники Коаліції із цим фактично погодилися», – повідомив Володимир Зеленський.

Канцлер Німеччини наголосив, що важливо працювати над протиповітряним захистом України та тим, як допомогти нашій країні якнайкраще підготувати до найближчої зими. Німеччина надасть всю необхідну допомогу в галузі енергетики.

Ще одним пріоритетом для партнерів залишається посилення санкцій. Найближчим часом буде ухвалений 21-й санкційний пакет Євросоюзу. Один із головних пріоритетів – боротьба з тіньовим флотом. Зокрема Президент Франції зазначив, що його країна провела вже п’ять операцій із перехоплення відповідних суден з початку цього року.

Наступну зустріч Коаліції охочих домовилися провести в Україні.

Як повідомляло Інше ТВ, У Парижі відбулася перша зустріч, присвячена реалізації Антибалістичної програми FREYJA, та оголошено про створення Інтегрованої Антибалістичної коаліції (СПІЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ)