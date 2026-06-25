Залізничники посилюють контроль за безквитковими пасажирами та планують адаптувати приміські перевезення до реального пасажиропотоку.

Укрзалізниця посилює контроль за безквитковими пасажирами у приміському сполученні та закликає пасажирів сумлінно оплачувати проїзд.

Проданий квиток — це не лише оплата за поїздку, а й важливий сигнал для залізниці. Саме на основі статистики придбаних квитків компанія аналізує пасажиропотік, визначає необхідну кількість вагонів у складі приміських поїздів, доцільність призначення окремих рейсів та збереження зупинок на маршрутах.

Кожен пасажир, який купує квиток, фактично допомагає формувати якісне транспортне сполучення у своєму регіоні. Натомість безквиткові пасажири не враховуються у статистиці перевезень, що спотворює реальну картину попиту та ускладнює планування роботи.

Крім того, безквитковий проїзд створює додаткове навантаження на рухомий склад, погіршує умови поїздки для добросовісних пасажирів та завдає додаткових збитків приміському сектору, який і без того щороку залишається збитковим. Саме через неврахованих пасажирів нерідко виникають ситуації, коли пасажири, які придбали квитки, не можуть комфортно розміститися у вагоні через його переповненість.

Онлайн-квитки на приміські поїзди по всій Україні можна придбати також у застосунку Укрзалізниці (доступний для Android та iOS): https://app.uz.gov.ua/start.

Останнім часом також зафіксовано випадки перешкоджання руху поїздів пасажирами, зокрема тими, які не мали квитків. Такі дії створюють загрозу безпеці руху та можуть призвести до серйозних наслідків.

Укрзалізниця нагадує, що відповідно до статті 279 Кримінального кодексу України блокування транспортних комунікацій шляхом створення перешкод, відключення енергопостачання чи іншим способом, якщо це порушило нормальну роботу транспорту або створило небезпеку для життя людей, карається штрафом, виправними роботами, пробаційним наглядом або обмеженням волі на строк до трьох років. Якщо такі дії спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, винним загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

Укрзалізниця закликає пасажирів відповідально ставитися до користування залізничним транспортом, своєчасно оформлювати проїзні документи та не перешкоджати роботі залізниці, яка щодня забезпечує перевезення сотень тисяч українців.