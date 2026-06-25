Тривала літня спека та агресивні сонячні промені — це серйозне випробування не лише для організму водія, а й для самого автомобіля. Коли машина довго стоїть під прямим сонцем, металевий кузов розжарюється до екстремальних температур, перетворюючи салон на справжню закриту піч. Такий сильний перегрів критично шкодить внутрішньому оздобленню: пластикова панель приладів може деформуватися або покритися тріщинами, а тканинна чи шкіряна оббивка сидінь швидко вигорає, втрачає еластичність і починає руйнуватися.

Звичні для нашого літа 32–35 °C на сонці у салоні стають значно вищими і несуть реальну небезпеку. У такі періоди автомобілістам обов’язково слід дбати про власне самопочуття, намагатися якомога менше перебувати на відкритому сонці, уникати тривалого перебування в розпеченому транспорті, щоб не отримати тепловий удар, та постійно підтримувати водний баланс, випиваючи достатню кількість прохолодної води.

Експерти “За кермом” пропонують 5 простих кроків, які допоможуть охолодити авто та вбережуть автомобіль від перегріву під час паркування.

Надмірних температур у нас, на щастя, поки не спостерігається, але 32-35 градусів на сонці безпечними теж не назвеш. Водіям рекомендується менше перебувати під палючим сонцем, не перегріватись і випивати достатню кількість води.

Ось кілька простих порад, як швидко охолодити розпечений салон вашої машини перед поїздкою.

Відкрийте двері автомобіля, опустіть шибки. У хетчбеку та універсалі, варто відкрити та кришку багажника.

Запустіть двигун і увімкніть вентилятор салону – він допоможе вигнати гаряче повітря, навіть якщо в машині немає кондиціонера. Можна закріпити поруч із дефлекторами змочену у воді хустку — це також трохи знизить температуру.

Корисно кілька разів включити омивач – ви охолодите і лобове скло, і короб притоку повітря, з якого відбувається забір повітря. Можна просто рясно полити скло водою з пляшки.

Увімкніть кондиціонер на максимум і направте потік вниз – важче холодне повітря допоможе теплому піднятися вгору. При цьому опустіть скло з боку пасажира і 5-6 разів відкрийте і прикрийте двері водія. Це створить протитиск, який витісняє тепле повітря з відкритого вікна і значно охолодить салон за дуже короткий час.

Почніть рух з опущеним склом – це допоможе позбутися залишків гарячого повітря. Закрийте вікна, ненадовго перемикніть кондиціонер у режим рециркуляції та відрегулюйте потік повітря.

У жодному разі не спрямовуйте потік повітря з кондиціонера на гаряче лобове скло – воно може тріснути від перепаду температур.

Для того, щоб захистити автомобіль від сонця на стоянці необхідно:

по можливості паркувати машину в гаражі або в тіні, при тривалих стоянках рекомендується придбати протисонячний чохол

чистий автомобіль нагрівається менше брудного – своєчасно відвідуйте мийку, покриття воском також збільшує відбивну здатність кузова

інтер’єр і панель приладів найкраще захистити протисонцевими екранами, скла по можливості залишити трохи відкритими