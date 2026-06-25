Вдень 24 червня до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Балабанівському лісовому урочищі у Корабельному районі Миколаєва.

На момент прибуття рятувальників вогонь охопив суху траву та хвойний настил. Через спекотну погоду та суху рослинність існувала загроза подальшого поширення полум’я на лісовий масив.

Протягом чотирьох годин пожежу ліквідовано на загальній площі 2 гектари. Вогнем знищено хвойний настил, водночас вдалося врятувати лісовий масив. Здійснювався моніторинг з повітря.

Після ліквідації осередку горіння, до ранку, тривало чергування для недопущення повторного займання.

До гасіння пожежі залучались підрозділи 5, 3 та 4 державних пожежно-рятувальних частин, Галицинівський загін місцеві пожежні охорони та «Прибузьке», техніка Аварійно-рятувального загону спеціального призначення, сили та засоби ДП «Миколаївське лісове господарство».

Причина виникнення пожежі встановлюється.