Росія веде переговори з Казахстаном щодо імпорту близько 50 000 метричних тонн бензину АІ-92, щоб зменшити внутрішній дефіцит, спричинений простоями на нафтопереробних заводах та позаплановими ремонтами, повідомили чотири джерела в галузі.

Станом на кінець червня зупинка кількох великих нафтопереробних заводів у центральній Росії після атак українських безпілотників скоротила виробництво бензину приблизно на 25% у річному обчисленні, пише Reuters.

Міністерство енергетики Росії не одразу коментувало ситуацію. Міністр енергетики Казахстану Ерлан Аккенженов раніше заявив, що Астана не отримувала офіційного запиту від Москви на постачання бензину.

Російський уряд розглядає заходи щодо стабілізації ринку, включаючи обмеження експорту палива, підвищення субсидій для нафтопереробних заводів та імпорту — незвичайний крок для одного з найбільших світових експортерів палива.

Цього місяця Москва дозволила нафтопереробним заводам виробляти бензин та дизельне паливо для внутрішнього ринку з нижчими характеристиками якості. Росія також планує імпортувати бензин морським транспортом, що підкреслює серйозність перебоїв.

Казахстан є відносно невеликим виробником палива порівняно з Росією, і джерела повідомляють, що поставки навряд чи будуть значними.

Наразі Казахстан має надлишок бензину, але технічне обслуговування Атирауського нафтопереробного заводу з 26 червня по 20 липня зменшить наявні резерви, повідомили джерела.

Одним з можливих джерел є казахстанський нафтопереробний завод Kondensat, який переробляє газовий конденсат з російського нафтопереробного заводу TANECO та має квоти на експорт палива. За даними казахстанського паливно-енергетичного аналітичного центру, Kondensat експортував 15 207 тонн бензину АІ-92 та АІ-95 до Грузії у травні 2026 року.

Однак TANECO, що належить російській компанії «Татнафта», повністю припинила переробку сирої нафти 12 червня після атаки дрона, що потенційно обмежує сировину для Kondensat.

Джерело в Казахстані заявило, що поставки бензину до Росії можуть бути можливими в обмін на російське авіаційне паливо.

Казахстан зіткнеться з дефіцитом авіаційного палива в липні через зростання попиту, технічне обслуговування в Атирау та зменшення імпорту з Росії, повідомили джерела в галузі.

Росія, Казахстан, Білорусь, Киргизстан та Вірменія є членами Євразійського економічного союзу, який дозволяє безмитні поставки вуглеводнів та встановлює щорічні індикативні баланси для торгівлі паливом.