Проєкт Golden Dome, що передбачає створення багаторівневої архітектури протиракетної оборони континентальної частини Сполучених Штатів, пройшов перші випробування.
Про це повідомив міністр війни Піт Хегсет на своїй сторінці в X (колишній Twitter).
Наразі Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні низку космічних, повітряних, наземних та морських засобів, призначених для зондування. У сукупності вони виявляють, відстежують, розрізняють та надають дані про потенційні повітряні загрози, придатні для наведення на ціль.
«Задіяли новітню технологію спрямованої енергії, і система «Динамічна оборона та автономне знищення» (DDAD) бездоганно та автономно виявила, навелась та знешкодила безліч загроз. Це випробування провели згідно з графіком — і динамічно знешкодили кожну загрозу», — повідомляє голова Пентагону.
Ключовими компонентами програми є:
- Супутникові групи платформ стеження та ідентифікації для виявлення запусків ракет у режимі реального часу.
- Кінетичні перехоплювачі, розміщені в космосі, на морі та на суші.
- Системи спрямованої енергії, такі як потужні лазери, для перехоплення на стартовій фазі.
- Інтеграція штучного інтелекту для прискорення зв’язку між датчиками та засобами ураження.
До цих засобів належать радар далекого виявлення (LRDR), модернізовані радари раннього попередження (UEWR), мобільний радар армії та флоту (AN/TPY-2), морський радар X-діапазону (SBX-1) та космічна інфрачервона система (SBIRS). Деякі з них — це застарілі системи, які модернізували для одночасного відстеження різних типів загроз та зменшення потреби в персоналі, передає Мілітарний.
Партнером у цьому проєкті також є Lockheed Martin, який порівнює Golden Dome з Манхеттенським проєктом.
Golden Dome
21 травня 2025 року Дональд Трамп оголосив про створення системи протиракетної оборони Golden Dome вартістю 175 млрд доларів — космічного та наземного захисту, призначеного для перехоплення ракет, випущених у бік Сполучених Штатів з будь-якої точки світу.
Ця система, створена за зразком ізраїльського «Залізного куполу», але значно більша за масштабами, поєднуватиме наземні та космічні датчики й перехоплювачі, що стане першим випадком розгортання США озброєння в космосі.
Презентація Golden Dome Фото: AFP
Конгрес США озвучував скепсис щодо вартості та реалістичності проєкту Golden Dome . Для протидії силам рівних та майже рівних за потужністю супротивників може знадобитися підвищення як рівня досконалості, так і потужності системи протиракетної оборони США.
Бюджетне управління Конгресу оцінило вартість обмеженої системи космічних перехоплювачів — розрахованої виключно на протидію загрозам з боку держав-ізгоїв — у понад 500 млрд доларів, у порівнянні із озвученими Трампом 175 млрд.
Наразі питанням захисту як США, так і Канади від міжконтинентальних балістичних ракет великої дальності займається двонаціональне Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони (NORAD). У тому вигляді, в якому проєкт сформульований на даний момент, вимагатиме значних досягнень у сферах охоплення датчиками, управління боєм та надійності перехоплювачів, не кажучи вже про значні інвестиції в інфраструктуру в безпрецедентних масштабах.