Проєкт Golden Dome, що передбачає створення багаторівневої архітектури протиракетної оборони континентальної частини Сполучених Штатів, пройшов перші випробування.

Про це повідомив міністр війни Піт Хегсет на своїй сторінці в X (колишній Twitter).

Наразі Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні низку космічних, повітряних, наземних та морських засобів, призначених для зондування. У сукупності вони виявляють, відстежують, розрізняють та надають дані про потенційні повітряні загрози, придатні для наведення на ціль.

«Задіяли новітню технологію спрямованої енергії, і система «Динамічна оборона та автономне знищення» (DDAD) бездоганно та автономно виявила, навелась та знешкодила безліч загроз. Це випробування провели згідно з графіком — і динамічно знешкодили кожну загрозу», — повідомляє голова Пентагону.

Ключовими компонентами програми є:

Супутникові групи платформ стеження та ідентифікації для виявлення запусків ракет у режимі реального часу.

Кінетичні перехоплювачі, розміщені в космосі, на морі та на суші.

Системи спрямованої енергії, такі як потужні лазери, для перехоплення на стартовій фазі.

Інтеграція штучного інтелекту для прискорення зв’язку між датчиками та засобами ураження.

До цих засобів належать радар далекого виявлення (LRDR), модернізовані радари раннього попередження (UEWR), мобільний радар армії та флоту (AN/TPY-2), морський радар X-діапазону (SBX-1) та космічна інфрачервона система (SBIRS). Деякі з них — це застарілі системи, які модернізували для одночасного відстеження різних типів загроз та зменшення потреби в персоналі, передає Мілітарний.

Партнером у цьому проєкті також є Lockheed Martin, який порівнює Golden Dome з Манхеттенським проєктом.

Golden Dome

21 травня 2025 року Дональд Трамп оголосив про створення системи протиракетної оборони Golden Dome вартістю 175 млрд доларів — космічного та наземного захисту, призначеного для перехоплення ракет, випущених у бік Сполучених Штатів з будь-якої точки світу.

Ця система, створена за зразком ізраїльського «Залізного куполу», але значно більша за масштабами, поєднуватиме наземні та космічні датчики й перехоплювачі, що стане першим випадком розгортання США озброєння в космосі.

Презентація Golden Dome Фото: AFP

Конгрес США озвучував скепсис щодо вартості та реалістичності проєкту Golden Dome . Для протидії силам рівних та майже рівних за потужністю супротивників може знадобитися підвищення як рівня досконалості, так і потужності системи протиракетної оборони США.

Бюджетне управління Конгресу оцінило вартість обмеженої системи космічних перехоплювачів — розрахованої виключно на протидію загрозам з боку держав-ізгоїв — у понад 500 млрд доларів, у порівнянні із озвученими Трампом 175 млрд.

Наразі питанням захисту як США, так і Канади від міжконтинентальних балістичних ракет великої дальності займається двонаціональне Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони (NORAD). У тому вигляді, в якому проєкт сформульований на даний момент, вимагатиме значних досягнень у сферах охоплення датчиками, управління боєм та надійності перехоплювачів, не кажучи вже про значні інвестиції в інфраструктуру в безпрецедентних масштабах.