Полтавська нафтобаза знову атакована і горить у Краснодарському краї, повідомила місцева влада.

«Внаслідок падіння уламків БПЛА на Полтавській нафтобазі сталося загоряння. На місці працюють екстрені та оперативні служби», — написав глава регіону у «Максі», пишуть кремлівські ЗМІ. Він також додав, що рух автодорогою, що з’єднує станницю Полтавську та хутір Трудоболіківський, тимчасово перекрито.

Полтавська нафтобаза є регіональним об’єктом паливної інфраструктури, що забезпечує постачання палива для частини Краснодарського краю та Республіки Адигея. Резервуарний парк налічує близько 28 резервуарів.