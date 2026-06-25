Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 397 060 (+1 270) осіб
танків – 12 057 (+1) од.
бойових броньованих машин – 24 818 (+2) од.
артилерійських систем – 44 731 (+67) од.
РСЗВ – 1 893 (+4) од.
засоби ППО – 1 443 (+3) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 728 (+2) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 371 882 (+1 994) од.
крилаті ракети – 4 787 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 111 707 (+450) од.
спеціальна техніка – 4 339 (+6) од.
Дані уточнюються.