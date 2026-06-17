Вперше повністю автономні дрони, що не потребують людського контролю, вбили солдатів на полі бою. Про це пише New Science з посиланням на високопоставленого представник української оборонної промисловості.

У рамках одноразового випробування на передовій війни в Україні було задіяно 10 дронів «Термінатор», керованих штучним інтелектом. В результаті загинули російські солдати.

«Ми спробували це. Це було випробування. Ми ніколи не застосовували цю технологію у ширших масштабах», — розповів представник компанії-виробника дронів Олександр Кохановський, який надав цю технологію та дав інтерв’ю журналу New Scientist під час пресзаходу, організованого посольством України.

Випробування відбулося два роки тому за участю безпілотників, які були запрограмовані на політ у напрямку лінії фронту, подолання відстані від трьох до п’яти кілометрів за приблизно 10 хвилин, а потім увімкнення «режиму Термінатора», в якому модель штучного інтелекту шукає та перехоплює цілі.

«Ми просто запускаємо його і знаємо, що все буде знищено — усе, що знайдеться в цій конкретній зоні, буде знищено. З дроном немає жодного зв’язку, ви не можете бачити відео, нічого… Усе, що він побачить, буде знищено», — каже Кохановський.

Оскільки не було можливості дізнатися, що саме побачили або на що націлилися автоматизовані дрони, після випробування в цю зону відправили дрони з пілотами, щоб вручну перевірити результати. Серед жертв були «кілька солдатів, одна вантажівка», каже Кохановський. Хоча запису атаки автоматизованих дронів на ці цілі немає, було зроблено висновок, що дрони їх знищили.

Кохановський зазначає, що особисто не був присутній на випробуванні, але воно було проведено неназваним військовим підрозділом поблизу міст Бахмут і Часів Яр у рамках українського контрнаступу. Міністерство оборони України не відповіло на запитання щодо випробування або поточного правового статусу використання повністю автономної зброї.