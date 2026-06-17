Фахівці управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Миколаївській області продовжують системну роботу щодо протидії незаконному обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також забезпечення дотримання вимог податкового законодавства у сфері торгівлі підакцизними товарами.

Під час проведення контрольно-перевірочних заходів у місті Миколаєві встановлено факт здійснення діяльності закладом громадського харчування з численними порушеннями вимог законодавства.

Зокрема, суб’єкт господарювання здійснював:

роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності відповідних ліцензій;

реалізацію алкогольних напоїв і тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка;

продаж алкогольних напоїв за цінами, нижчими за встановлені мінімальні роздрібні ціни;

порушення вимог щодо попереднього програмування РРО/ПРРО;

використання праці найманих працівників без належного оформлення трудових відносин та без сплати передбачених законодавством податків і зборів.

За результатами перевірки працівниками Головного управління Національної поліції в Миколаївській області вилучено алкогольні напої та тютюнові вироби, що перебували в незаконному обігу, а також складено адміністративні матеріали за частиною першою статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За виявлені порушення до суб’єкта господарювання буде застосовано фінансові санкції на суму понад 209,1 тис. гривень.

У Головному управлінні ДПС у Миколаївській області наголошують, що дотримання вимог Закону України № 3817-IX щодо державного регулювання виробництва та обігу підакцизних товарів є обов’язковим для всіх суб’єктів господарювання. Легальна діяльність, наявність необхідних дозвільних документів, використання ліцензованої продукції та офіційне працевлаштування працівників є запорукою чесної конкуренції, захисту прав споживачів і наповнення бюджетів усіх рівнів.

Податкова служба Миколаївщини й надалі здійснюватиме контрольні заходи, спрямовані на детінізацію економіки, боротьбу з нелегальним обігом підакцизних товарів та забезпечення рівних умов ведення бізнесу для сумлінних платників податків.

Звертаємо увагу, що податковий контроль ДПС здійснює з урахуванням рішення РНБО про запровадження правових і організаційних заходів щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу, та виключно на підставі ризик-орієнтованого підходу і за наявності високих ступенів ризику.

Довідково! Закон України від 18 червня 2024 року № 3817-IX «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (зі змінами та доповненнями).

Головне управління ДПС у Миколаївській області.