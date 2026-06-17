Ціни на нафту в середу трохи знизилися, продовживши падіння попередньої сесії, на тлі того, як інвестори оцінювали мирну угоду між США та Іраном, хоча невизначеність щодо повного поновлення судноплавства через Ормузьку протоку обмежила подальше падіння, повідомляє Reuters, пише УНН.

Ф’ючерси на нафту марки Brent знизилися на 16 центів, або на 0,2%, до $78,80 за барель до 03:40 GMT (07:30 за Києвом), а американська нафта марки West Texas Intermediate впала на 25 центів, або на 0,3%, до $75,80 за барель.

Обидва бенчмарки показали падіння приблизно на 5% другу сесію поспіль у вівторок, досягнувши тримісячних мінімумів, на тлі надій на те, що угода між США та Іраном дозволить здійснювати постачання нафти через протоку.

“Ринки в цілому виключають закладену в цінах на нафту геополітичну надбавку за ризик”, – сказала Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку в Phillip Nova.

“Проте шлях до нормалізації залишається далеко не простим. Хоча політичні угоди, можливо, і просуваються, фізичний рух танкерів через протоку ще не повністю відновився”, – зазначила вона.

Угода передбачає зняття Сполученими Штатами блокади іранських портів, тоді як Тегеран дозволить рух нафтових танкерів через протоку, фактично заблоковану після ударів США та Ізраїлю 28 лютого.

“Нафтові ринки знизилися на тлі очікувань відкриття Ормузької протоки після мирної угоди, але трейдери утрималися від подальших продажів в очікуванні деталей”, – сказав Хіроюкі Кікукава, головний стратег Nissan Securities Investment.

Він додав, що ціна на WTI, імовірно, залишатиметься волатильною в діапазоні 10 доларів вище або нижче 80 доларів за барель.

До закриття протоки через неї проходила приблизно п’ята частина світових поставок нафти та СПГ.

Подробиці тимчасової мирної угоди почали з’являтися у вівторок: президент США Дональд Трамп заявив, що вона виключає ядерну зброю для Тегерана, а американський чиновник сказав, що після підписання угоди Іран зможе продавати нафту.

Меморандум про взаєморозуміння, ще не оприлюднений, продовжує ще на 60 днів крихке перемир’я, узгоджене у квітні, щоб дати можливість для переговорів про постійне припинення вогню.

Проте, представники галузі кажуть, що повне повернення до довоєнних рівнів видобутку та переробки, імовірно, займе тижні, місяці чи навіть роки.

Ізраїль дистанціювався як від квітневої угоди про припинення вогню, так і від останньої американо-іранської угоди, що посилює невизначеність щодо її дотримання.

За повідомленням ліванського National News ⁠Agency, у вівторок ізраїльські безпілотники завдали ударів по трьох автомобілях на півдні Лівану, внаслідок чого загинули щонайменше чотири людини і ще кілька отримали поранення, що викликало рідкісне публічне засудження з боку Трампа.

Дані свідчать, що обсяг переробки нафти в Китаї у травні знизився на 9,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши найнижчого рівня майже за чотири роки, що також свідчить про те, що нафтопереробні заводи почали використовувати запаси на тлі війни з Іраном.

За даними Американського інституту нафти, запаси нафти в США скоротилися на 8,3 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 12 червня. Обсяги видобутку перевершили очікування, що прогнозували скорочення на 4,6 мільйона барелів.