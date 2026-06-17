Індійська гірничодобувна компанія IREL веде переговори з «Роснефтью» щодо постачання зразків рідкісноземельних елементів з Томтора, сибірського родовища, придбаного російським нафтовидобувним виробником минулого року, оскільки Нью-Делі прагне забезпечити постачання критично важливих мінералів, у яких домінує Китай, повідомило джерело Reuters.

Переговори відбуваються через урядові канали, сказало джерело, додавши, що зразки будуть оброблені в Росії перед відправкою до Індії.

Індія прагне вивчити мінеральний склад родовища, перш ніж розглядати можливість глибшої взаємодії, сказало джерело, яке обізнане з цим питанням і розмовляло на умовах анонімності, оскільки переговори є конфіденційними.

Державна IREL знаходиться на передовій глобальної інформаційно-просвітницької роботи Індії щодо забезпечення поставок рідкісноземельних елементів для задоволення зростаючого внутрішнього попиту та подолання залежності від Китаю, враховуючи, що зв’язки між двома сусідами залишаються холодними.

IREL, Міністерство атомної енергії Індії, яке контролює державну гірничодобувну компанію, Міністерство закордонних справ, Міністерство гірничої промисловості та «Роснефть» не відповіли на запити Reuters про коментарі.

«Томтор» розташований у сибірському регіоні Якутії (Росія) та вважається одним з найбільших у світі нерозроблених родовищ рідкісноземельних металів.

Сполучені Штати запровадили санкції, спрямовані проти енергетичного сектору Росії, зокрема, заходи, що стосуються «Роснефти» (ROSN.MM) та «Лукойлу» (LKOH.MM), щоб чинити тиск на Москву через війну в Україні.

Рідкісноземельні елементи мають вирішальне значення для виготовлення постійних магнітів, що використовуються в двигунах електромобілів, та низки інших застосувань чистої енергії та оборони.

У листопаді Нью-Делі схвалив програму на 73 мільярди рупій (770,77 мільйона доларів) для підтримки виробництва магнітів з рідкісноземельних металів.

Індії бракує потужностей промислового масштабу, здатних переробляти та розділяти весь спектр рідкісноземельних елементів до високого рівня чистоти. Минулого року Індія проводила розвідку зразків рідкоземельних елементів у сусідній М’янмі.

Як повідомляло Reuters минулого року, IREL також веде переговори з японськими та південнокорейськими компаніями щодо планів комерційного виробництва магнітів з рідкоземельних елементів.

За словами джерела, компанія також вивчає можливості видобутку рідкоземельних елементів в Аргентині, Австралії та Малаві та планує розпочати виробництво магнітів з рідкоземельних елементів у 2029-2030 роках.

Індія має треті за величиною запаси рідкоземельних елементів у світі, які оцінюються приблизно в 7,23 мільйона метричних тонн, але наразі не виробляє магніти з рідкоземельних елементів на внутрішньому ринку.