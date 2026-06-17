Ізраїль попросив у США текст угоди щодо Ірану, але отримав відмову. Про це повідомило CNN ізраїльське джерело, залишивши ключового союзника США в невіданні щодо угоди, яка вже піддається широкій критиці, передає УНН.

Джерело повідомило, що однією з причин відмови стало побоювання адміністрації Трампа, що прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу може оприлюднити угоду до її офіційного оприлюднення.

Ізраїльське видання i24 News першим повідомило про запит і подальшу відмову. Американський чиновник назвав повідомлення “неточним” і заявив, що “Сполучені Штати протягом усіх переговорів підтримували тісну координацію зі своїми регіональними партнерами, включаючи Ізраїль”.