Відповідно до аналізу Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), сьогодні в росії у соцмережах понад 78% всіх органічних коментарів до офіційних повідомлень влади є негативними. Про це інформує УНН.

Зазначається, що росіяни не вірять заявам влади про “відсутність особливих руйнувань”, звинувачують керівництво у брехні та неспроможності захистити людей, а також констатують успішне ураження об’єкта критичної інфраструктури.

Ураження НПЗ в москві пробило не тільки ппо, але і пропаганду брехні російської влади – вказав керівник ЦПД Андрій Коваленко.

За його словами, також фіксується збільшення кількості росіян, які намагаються шукати інформацію про результати ударів по росії в українських пабліках та поширювати відео, оскільки не вірять російській пропаганді.