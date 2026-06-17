У четвер, 18 червня, Верховна Рада проведе засідання, щоб розблокувати рекордний бюджет на оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера фракції “Слуга народу” Давида Арахамію.

Як зазначив Арахамія, засідання відбудеться на прохання міністра оборони Михайла Федорова.

За словами лідера фракції СН, закон №15224 про внесення змін до держбюджету-2026 щодо фінансування сектору безпеки та оборони заблокувала фракція “Європейська Солідарність”.

У зверненні Федорова до спікера Ради Руслана Стефанчука зазначено, що опозиція зареєструвала сім постанов про скасування результатів голосування.