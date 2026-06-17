Під час неформального спілкування в Евіан-ле-Бені італійська прем’єрка розповіла, що тепер замість сигарети обирає каву. Коли канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував їй сигарету, Мелоні відповіла: «Ні, я зупинилася». Ця новина викликала подив і схвальні відгуки серед її колег, пишуть Новини Live.





Антоніо Кошта також розповів, що був заядлим курцем, однак відмовився від цієї звички 21 рік тому. Прем’єрка Японії Санае Такаїчі, яка сама курить, привітала Мелоні словами: «Браво».

Ще торік на саміті G7 Мелоні жартувала, що «ймовірно, когось уб’є», якщо їй доведеться відмовитися від куріння. Її любов до сигарет неодноразово ставала приводом для жартів серед світових лідерів.

Зокрема, під час одного із самітів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав її позбутися цієї звички. Тоді президент Франції Емманюель Макрон пожартував, що це «неможливо», а Мелоні відповіла: «Я не хочу нікого вбивати».

У своїй книзі італійська прем’єрка писала, що повернулася до куріння після 13-річної перерви. Водночас вона визнавала, що сигарети нерідко допомагали налагоджувати неформальне спілкування з іноземними лідерами.