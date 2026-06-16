Renault показала на виставці Eurosatory 2026 у Парижі концепт автомобіля 4 Troop. Проект розроблено спільно з Thales і призначено для роботи операторів дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Thales.

Зазначається, що при розробці за основу взято серійний кросовер Renault, який модернізували до рівня мобільного командного пункту. Автомобіль здатний забезпечувати керування дронами, аналізувати ситуацію на полі бою та підтримувати координацію військових підрозділів.

Модель також оснащена комплексом сучасних технологій, серед яких системи управління безпілотниками та наземними роботизованими платформами, захищені канали зв’язку, високоточні сенсори та інструменти штучного інтелекту для допомоги в ухваленні рішень. Завдяки цьому машина може виконувати розвідувальні завдання, супроводжувати колони, охороняти важливі об’єкти та координувати дії військ.

Хоча виробник не розголошує повних технічних характеристик, відомо, що автомобіль отримав повний привід і гібридну силову установку. Це дозволяє пересуватися практично безшумно та забезпечує значний запас автономності. Крім того, машина може використовуватися як мобільна база для запуску дронів і джерело живлення для польового обладнання.

Для спрощення обслуговування та зниження витрат частину компонентів уніфіковано з цивільними моделями Renault, зокрема кросоверами та комерційними фургонами. Компанія також заявляє про готовність забезпечувати технічну підтримку таких машин протягом усього терміну їх експлуатації.

Наразі 4 Troop залишається концептуальною розробкою, і терміни початку серійного виробництва поки не оголошені. Водночас французькі військові вже випробовують новинку, яка сумісна з чинними системами цифрового управління та захищеного зв’язку.