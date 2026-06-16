10 червня на території кар’єру фірми ТОВ «Віп-трейдер», який знаходиться на відстані 1,5 км від села Лукашівка Синюшинобрідської територіальної громади Первомайського району Миколаївської області, підтверджено випадок сказу собаки.

Про це повідомляє Первомайська РВА, передає Інше ТВ.

Так, 9 червня 2026 року до Первомайської районної лікарні ветеринарної медицини звернувся працівник кар’єру і повідомив, що собака, який прибився на його територію і якийсь час знаходився поряд, почав вести себе агресивно: 7 червня загриз кошеня, останній раз їв та пив воду 6 червня. Собака не щеплений проти сказу. Під час лабораторного дослідження патологічного (біологічного) матеріалу, отриманого від трупа собаки, Миколаївською регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби встановлений діагноз: сказ.

11 червня на засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Первомайській районній військовій адміністрації було затверджено План заходів з ліквідації сказу тварин на території кар’єру фірми ТОВ «Віп-трейдер», введені карантинні обмеження, проведено дезінфекцію території, а в загрозливій зоні, до якої увійшло с. Лукашівка, заборонено ввезення та вивезення собак, котів та диких тварин, а також проведення виставок, ярмарок тварин на даній території. Також заплановано проведення щеплення собак та котів проти сказу в загрозливій зоні.

Як повідомляло Інше ТВ, станом на 1 червня 2026 року на Миколаївщині було зареєстровано три заразних хвороби тварин – без сказу не обійшлося