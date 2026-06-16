Правнук прем’єр-міністра російської імперії Петра Столипіна, який похований на території Києво-Печерської Лаври, звернувся до президента України Зеленського з проханням не забирати тіло прадіда, адже він, мовляв, «був реформатором».

Про це сказав директор Києво-Печерської Лаври Максим Остапенко, передає кореспондентка hromadske.

За його словами, до президента звернувся правнук Столипіна, який займає «проукраїнську позицію», і висловив аргументи з проханням «не чіпати» його тіло, адже він «був реформатором», який намагався змінити російську імперію.

«Є зараз негласна позиція, що це пам’ятка, це поховання, і давайте до кінця війни його не чіпати, бо є прохання людей, які підтримують Україну і європейські цінності і є родичами Столипіна», — каже Остапенко.

Зазначимо, що Петро Столипін відомий політикою придушення революційних рухів на території російської імперії, репресіями та обмеженням прав національних меншин, зокрема й українців. Столипіна поранили у 1911 році у Київському міському театрі (зараз — Національна опера України), за декілька днів він помер і був похований на території Києво-Печерської Лаври.