Під час підготовчого засідання Юлія Тимошенко подала клопотання про передачу справи до Київського апеляційного суду, передає УНН.

Зазначається, що для розгляду клопотання має зібратися комісія що розгляне її клопотання про передачу розгляду справи до Київського апеляційного суду.

Клопотання розглядається протягом п’яти днів. Наступне засідання відбудеться 7 липня.

За даними САП, “попри викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, обвинувачена ініціювала переговори з деякими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань”.

Як вказали у САП, “ішлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період”.

“Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в деяких випадках – щодо утримання або неучасті в голосуванні”, – розповіли у САП.

У січні 2026 року керівниці депутатської фракції повідомили про підозру за ч. 4 ст. 369 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.